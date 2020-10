De politie is dinsdagochtend zeventien panden binnengevallen in een groot onderzoek naar de productie van synthetische drugs, laat een politiewoordvoerder aan NU.nl weten. Er zijn zes arrestaties in verschillende gemeentes verricht. Het onderzoek is gericht op een malafide ketelbouwer uit Tilburg.

Het gaat om bedrijfspanden en woningen in Tilburg, Den Haag, Rotterdam, Nootdorp en Den Bosch. De arrestanten zijn vier Tilburgers van 32, 35, 47, en 60 jaar oud, een 55-jarige man uit Den Bosch en een 43-jarige man uit Nootdorp.

De politie heeft ketels, onderdelen van ketels en machines om ketels te fabriceren in beslag genomen. Ook zijn er vuurwapens gevonden en is er beslag gelegd op een woning en luxe goederen zoals voertuigen en horloges. Verder vonden de rechercheurs een aanzienlijk geldbedrag. De herkomst van het bedrag wordt onderzocht.

Tijdens het onderzoek naar de ketelbouwer en zijn netwerk heeft de politie gebruikgemaakt van informatie uit Encrochat. Dit is versleuteld berichtenverkeer tussen criminelen.

Met de actie willen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) een crimineel netwerk ontmantelen. Dit netwerk produceert ketels en levert die aan locaties voor de productie van drugs in het hele land. In meerdere bedrijfspanden werden dinsdagochtend dergelijke ketels aangetroffen.

'Ketels worden steeds professioneler'

Ketels zijn cruciaal voor de productie van synthetische drugs, zoals crystal meth. De politie en het OM melden dat de ketels in de laatste jaren steeds professioneler zijn geworden en dat ze inmiddels op grotere schaal geproduceerd worden.

Het onderzoek is nog in volle gang. Tijdens het onderzoek worden onder meer drones ingezet, die worden bediend door specialisten. De politie sluit meer arrestaties niet uit.