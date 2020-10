Jos B. heeft in verklaringen in de jaren tachtig verteld dat hij niet op mannen of vrouwen valt, maar op jonge jongens. Meermalen zou de man hebben gezegd het onder controle te hebben, maar toch wordt hij gelinkt aan meerdere gevallen van misbruik uit die tijd.

De rechtbank boog zich over de zedenzaken uit de jaren tachtig en de verklaringen die door slachtoffers zijn afgelegd.

Zo vertelden twee tienjarige jongens in 1985 dat ze verstoppertje speelden en goed verscholen zaten in het bos, toen een onbekende man achter ze hurkte. Na een kort gesprekje over het bos en vuurtje stoken pakte hij ze opeens vast.

Bij beide jongens is hij met de hand in de broek gegaan, waarbij hij dingen zei als "het kan ook anders" en "die van jou is lekkerder". Een omschrijving van de kinderen en het koppelen van een kenteken van een auto die in de buurt stond, leidden tot de aanhouding van B.

Een tweede zaak uit 1984 is vervolgens aan hem gelinkt. Het slachtoffer vertelde eenzelfde verhaal: hij was met zijn vlieger aan het spelen toen een onbekende man hem meenam en in zijn broek wilde voelen.

Vader van B. vroeg overleden

Uit de verklaringen bij de politie blijkt dat B. veel wroeging had. Deskundigen bevonden dat het overlijden van zijn vader toen B. nog jong was, hem heeft beperkt in het ontwikkelen van zijn identiteit.

De man voelde zich gedwongen zijn rol in het huishouden over te nemen. Het feit dat hij op jonge jongens zou vallen zou hier in het geval van de verdachte een gevolg van zijn geweest.

In de jaren die volgden, bleef B. actief bij de scouting en ook bij een peuterspeelzaal. Toen ook hier de geruchtenmolen op gang kwam en een driejarig meisje vertelde dat hij tussen haar benen had gevoeld, vetrok hij halsoverkop naar Polen.

Waarom hij dit deed, wil B. dinsdag niet verder uitleggen. Ook op andere vragen zegt hij "ik onthoud me van commentaar".

187 Jos B.: 'Ik heb jaren met een geheim rondgelopen'

OM kwam met 3D-presentatie DNA

In de ochtenduren van dinsdag is ingegaan op de aangetroffen DNA-sporen, onder meer die op het ondergoed van Nicky. Het kledingstuk bevat huidschilfers en mogelijk speekselsporen van Jos B. Een deskundige van het NFI duidde dit eerder als het gevolg van "langdurig en intensief contact".

Er zijn ook andere DNA-sporen gevonden, ook van onbekende 'donoren'. Maar deze zijn in mindere mate aanwezig.

Maandag was een intensieve dag die in de ochtenduren vooral draaide om de verklaring van de verdachte. In een videoboodschap vertelde hij dat hij Nicky's lichaam vond tijdens een fietstocht en dat hij zijn kleding fatsoeneerde.

Vanwege eerdere zedendelicten durfde hij de politie niet te bellen, zo was zijn verhaal. De nabestaanden van Nicky geloven de verklaring van de man niet.