De politie heeft dinsdagochtend een 28-jarige man uit de Drentse plaats Klazienaveen aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de dood van Ralf Meinema. Het lichaam van het slachtoffer werd eind maart 2017 tussen Coevorden en Zandpol in de kofferbak van zijn auto aangetroffen.

De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie kan op dit moment geen extra informatie over de aanhouding of een mogelijk motief van de verdachte geven.

Het lichaam van Meinema werd op 31 maart 2017 aangetroffen in de achterbak van zijn auto. De wagen lag half in het Stieltjeskanaal. Uit onderzoek bleek dat hij op een andere plek met geweld om het leven was gebracht.

De politie vermoedt dat de dader de auto naar de bodem van het kanaal wilde laten zinken om het voertuig te verstoppen. Maar dit mislukte waarschijnlijk, doordat de trekhaak aan de rand van het kanaal bleef hangen.

Familie loofde 100.000 euro uit om doorbraak in zaak te forceren

Familieleden van het slachtoffer hadden in totaal 100.000 euro over voor de gouden tip, die tot een doorbraak in de zaak zou leiden. Meinema's ouders hadden al eerder gezegd dat er "te weinig schot in de zaak" kwam. Het Openbaar Ministerie (OM) had 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Het is niet duidelijk of een tip tot de arrestatie van de man uit Klazienaveen heeft geleid. Tot dusver zijn twee andere verdachten aangehouden. Deze twee mannen uit Emmen werden wegens een gebrek aan bewijs in 2018 snel weer op vrije voeten gesteld.

Meinema is in de avond voor zijn dood vermoedelijk in Emmen geweest. Normaal gesproken kwam hij niet in Emmen. Het dorp Klazienaveen ligt enkele kilometers ten zuidoosten van de stad.