De politie waarschuwt maandag voor een man die waarschijnlijk twee vrouwen heeft lastiggevallen in Utrecht. De incidenten vonden plaats in de wijken Hoograven en Lunetten.

De politie roept met name vrouwen op voorzichtig te zijn en indien mogelijk samen te fietsen in het grensgebied Hoograven/Lunetten. Daarnaast wordt gemeld dat agenten extra alert zijn.

De mishandelingen vonden plaats op 21 en 26 september. De vrouwen werden vastgepakt en mishandeld door een onbekende man. Het tweede slachtoffer werd met letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Op dit moment is nog niet duidelijk of het om dezelfde dader gaat. Er wordt onder meer nog onderzocht of de incidenten, die volgens de politie op elkaar lijken, iets met elkaar te maken hebben. Ook wordt gekeken naar eerdere incidenten in het grensgebied.

In het onderzoek naar de mishandelingen krijgen getuigen en eventuele andere slachtoffers het verzoek zich te melden. Daarnaast roept de politie burgers op direct 112 te bellen als ze een man zien "die zich verdacht gedraagt of een onveilig gevoel geeft".