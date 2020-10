De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor de mishandeling van twee toezichthouders in een café in het Noord-Hollandse Medemblik. Zij werden in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen toen ze het café controleerden op de naleving van de coronaregels.

De politie pakte in diezelfde nacht al de eigenaar van de horecazaak op. Deze man, die tijdens zijn aanhouding onder invloed van alcohol was, zit nog vast. De politie heeft geen uitspraken over de identiteit van de tweede verdachte gedaan. Deze persoon heeft zich uit eigen beweging bij de politie gemeld.

Het café aan de Kaasmarkt werd kort na middernacht gecontroleerd door twee toezichthouders. Ze zagen dat de bezoekers onderling geen afstand hielden en dat er werd gerookt. De eigenaar ging met ze praten, maar dit gesprek liep uit de hand.

"Dit ontaardde in een situatie waarin de controleurs werden bedreigd met de dood en mishandeld", aldus de politie eerder. "Ook werden zij tegen hun wil vastgehouden in het café." Ook pakten cafébezoekers de telefoon van de toezichthouders af om alle foto's van de overtredingen te verwijderen. Eén toezichthouder raakte lichtgewond.

Burgemeester Frank Streng van Medemblik reageerde verontwaardigd op de gebeurtenissen in het café. Hij sprak van een "onacceptabele" situatie. De gemeente bereidt zich voor op bestuursrechtelijke stappen tegen het café.