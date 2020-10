Burgemeester Theo Weterings van de gemeente Tilburg erkent dat hij een verkeerde afweging heeft gemaakt toen hij toestemming gaf voor het de samenkomst van supporters op het Olympiaplein donderdag tijdens een voetbalwedstrijd van Willem II. Hij maakte daarvoor maandag zijn excuus in de Tilburgse raadsvergadering.

"Het handhaven van de coronaregels was ondergeschikt aan het handhaven van de orde en veiligheid en dat was een verkeerde keuze", zei Weterings maandag tijdens een vergadering van de Tilburgse gemeenteraad.

De raad voert maandag sinds 15.00 uur een interpellatiedebat met Weterings (VVD). Dit was aangevraagd door Lijst Smolders, PvdA en SP na "de misstanden die hebben plaatsgevonden tijdens de wedstrijd van Willem II tegen de Rangers", aldus de indieners van de aanvraag. Op het plein verzamelden zich zo'n vijfhonderd mensen, die te dicht bij elkaar stonden, juichten en zongen. Dat is in strijd met de coronaregels.

Vrijdag zei Weterings dat hij achter de keuze stond van de gemeente om de supporters op het plein te laten kijken. "Als je het niet toestaat, loop je het risico dat supporters zich op verschillende plekken in de stad manifesteren", aldus Weterings. "Door ze op een plein samen naar de wedstrijd te laten kijken, valt het allemaal beter te controleren en te handhaven. Het was een bewuste keuze", sprak hij.

Weterings legde de verantwoordelijkheid voor het schenden van de coronaregels bij de voetbalfans.