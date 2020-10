Het Openbaar Ministerie heeft maandag celstraffen geëist tegen onder anderen Henk Kuipers en Klaas Otto. De mannen gaven leiding aan de inmiddels verboden motorclub No Surrender, die volgens justitie beschouwd moet worden als een criminele organisatie.

Otto, Kuipers, Theo ten V. en Rico R. vormden volgens het OM in verschillende periodes de hoogste leiding binnen No Surrender. In die hoedanigheid zouden zij zich schuldig hebben gemaakt internationale drugshandel, geweld en vermogensdelicten.

Tegen oprichter Klaas Otto werd drie jaar geëist. Bij Ten V. en Rico R. gaat het om celstraffen van respectievelijk zes en vier jaar.

De eis tegen Kuipers is een celstraf van twaalf jaar. Deze eis valt hoger uit dan bij de andere verdachten omdat hij eveneens verantwoordelijk zou zijn voor mishandeling, diefstal en afpersing, of pogingen daartoe. De 56-jarige man zou hiervoor gebruik hebben gemaakt van zijn lidmaatschap van No Surrender en de afschrikkende werking die van de club uitgaat.

Politie luisterde clubhuis af

Het OM zegt hiervoor bewijs te hebben in de vorm van afgeluisterde gesprekken. "De houding van de verdachten rond het geweld is beschamend", lichtte de officier van justitie toe. "Talloze keren is te horen hoe er wordt gelachen om het geweld, om het letsel, en gevierd wordt hoe iemand weer is afgetuigd."

De politie kon meeluisteren met de gesprekken dankzij afluisterapparatuur in het voormalig clubhuis van No Surrender in Emmen. Op de fragmenten zou ook te horen zijn dat er veelvuldig drugs werd gebruikt in het clubhuis.

In oktober krijgen de advocaten het woord. Wanneer de uitspraak volgt is nog niet bekend.