De rechtbank in Amsterdam heeft maandag celstraffen tot tien jaar opgelegd voor de aanslag op het pand van De Telegraaf in 2018. De rechtbank noemt de brandstichting een "aanval op de persvrijheid". Drie van de elf verdachten werden volledig vrijgesproken.

De hoogste straf van tien jaar is voor Bilal El H., terwijl twaalf jaar tegen hem was geëist. Nabil D. kreeg 4,5 jaar celstraf opgelegd. In zijn geval was om negen jaar gevraagd.

"Hoewel de precieze achtergrond van de brandstichting niet uit het dossier blijkt, ziet de rechtbank de daad wel als een tegenactie van de georganiseerde criminaliteit gericht op De Telegraaf", aldus de rechter. "De actie had tot doel de krant te beïnvloeden en is daarmee een aanval op de persvrijheid."

Van de mannen die terechtstonden voor betrokkenheid bij de brandstichting werden er vier vrijgesproken voor deze verdenking. Hun onderlinge gesprekken waren volgens de rechtbank weliswaar verdacht, "maar de informatie in het dossier is te beperkt om ook juridisch te kunnen bewijzen dat zij weet hadden van de plannen om brand te stichten of dat ze er zelf betrokken bij waren".

Wel werden twee van deze mannen schuldig bevonden aan andere delicten. Een van de twee mannen kreeg twee maanden cel voor heling van een gestolen voertuig. De andere man werd schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie met het oogmerk van het stelen van auto's.

In het onderzoek naar de criminele organisatie legt de rechtbank aan nog eens twee personen straffen op van 6 maanden en 2,5 jaar cel voor onder meer hun aandeel in de organisatie.

Ook in dit geval werd iemand volledig vrijgesproken. "Van een 28-jarige man is niet vast komen te staan dat hij deel uitmaakte van de organisatie", aldus de rechter.