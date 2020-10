Jos B. heeft maandag verklaard over hoe zijn DNA op Nicky Verstappen terecht is gekomen. De verdachte zegt dat de elfjarige jongen al dood was toen hij hem vond en dat hij zijn kleding voor hem heeft gefatsoeneerd. "Ik kon niks meer voor hem betekenen."

De man was naar eigen zeggen te zenuwachtig om het verhaal zelf te vertellen in de rechtbank en dus was vooraf een video opgenomen. Op de beelden was te zien hoe B. in een kamertje, waarschijnlijk in de gevangenis of rechtbank, bij vlagen geëmotioneerd vertelde.

"Het was een mooie zomer in '98. Ik was erop uit om te genieten van de natuur. Zo ook die bewuste dag. Aan de bosrand ben ik gestopt voor een kleine boodschap toen mijn aandacht werd getrokken door iets in de verte."

Volgens B. zag hij het lichaam van Nicky liggen en heeft hij gecontroleerd of het kind nog leefde. Dit bleek niet het geval. "Ik heb blaadjes van zijn pyjamabroek geveegd en zijn kleding wat rechtgetrokken." Uit angst dat hij niet geloofd zou worden, is de verdachte weggefietst, zo zegt hij nu.

De rechtbank heeft B. meerdere keren voorgehouden dat het gek is dat hij wel de moeite neemt het kind te fatsoeneren, maar hem daarna laat liggen. Ook zijn vraagtekens gezet bij het feit dat zijn aandacht werd getrokken door iets in de verte. B. kan namelijk niet meer verklaren wat dit nou precies is geweest.

Meer dan twee jaar geleden is de man opgepakt op verdenking van het misbruiken en doden van het kind in 1998. B.'s DNA is op 21 plekken op het lichaam en ondergoed van Nicky gevonden. Een deskundige in het strafdossier zegt dat de sporen wijzen op "langdurig en intensief" contact.

OM denkt dat Nicky gesmoord is

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt B. voor het meenemen van Nicky, het misbruiken van het kind en het vervolgens doden van de jongen. Dit laatste feit komt neer op gekwalificeerde doodslag, waar de maximale straf (levenslang) voor kan worden gevraagd.

Onderzoek heeft niet met zekerheid kunnen vaststellen dat het kind is misbruikt, al zijn er wel zaken die hierop wijzen. Zo zat zijn pyjamabroek en ondergoed binnenstebuiten. Ook de doodsoorzaak is niet duidelijk. Het OM denkt dat Nicky verstikt is.