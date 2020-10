Samengevat: wederom een intensieve dag in de zaak-Verstappen. In de ochtend is ingegaan op het DNA-onderzoek dat is uitgevoerd. Uit de 3D-reconstructie bleek dat het vooral de sporen zijn van Jos B. die voorkomen op het ondergoed van Nicky. Het gaat hier om huidschilfers en mogelijke speekselresten.



De rechtbank is daarna doorgegaan met de zedenzaken uit 1984 en 1985 waarin Jos B. betrokkenheid heeft bekend. Er kwamen hier wat persoonlijke omstandigheden van de man naar voren. Zo is hij zijn vader jong verloren en hebben psychologen destijds bevonden dat zijn voorkeur voor jonge jongens mogelijk stamt uit zijn noodzaak de rol van zijn vader in het huishouden op zich te nemen. Hierdoor zou zijn identiteit niet voldoende zijn ontwikkeld.



Jos B. was een stuk minder spraakzaam dan gisteren. Tientallen keren klonk "ik onthoud me van commentaar" als de rechtbank op bepaalde zaken doorvroeg.



Op 5 oktober is een uitloopdag voor het bespreken van het dossier. Op 7 oktober horen we wat het Pieter Baan Centrum (PBC) zegt over de psyche van de man. Voor nu is het even een paar dagen klaar met de zittingen. Heel erg bedankt voor het meelezen en tot maandag!