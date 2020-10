Twee toezichthouders zijn in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld en tegen hun wil vastgehouden toen ze een café in het Noord-Hollandse Medemblik controleerden op naleving van de coronamaatregelen. De politie heeft de uitbater van het café aangehouden.

Even na middernacht betraden de controleurs het pand aan de Kaasmarkt, waar ze zagen dat er niet voldoende afstand werd gehouden. Bovendien werd er in het café gerookt, terwijl al jaren een rookverbod geldt in de horeca.

De eigenaar van het café ging in discussie met de toezichthouders. "Dit ontaardde in een situatie waarin de controleurs werden bedreigd met de dood en mishandeld. Ook werden zij tegen hun wil vastgehouden in het café", aldus de politie.

Daarnaast ontnamen bezoekers van het café de controleurs hun telefoon en verwijderden de foto's die die avond waren gemaakt. Bij het incident raakte een van de toezichthouders lichtgewond.

De controleurs wisten zich uiteindelijk te bevrijden en schakelden de politie in. De uitbater van het café, die onder invloed was van alcohol, werd aangehouden.

Volgens de politie bereidt de gemeente zich voor op bestuursrechtelijke stappen tegen het café.