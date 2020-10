De hele week overheerst bewolking en vallen her en der buien. Het wordt langzaamaan steeds frisser en de kans op regen neemt steeds verder toe.

Zondag is het voornamelijk bewolkt met 's middags af en toe wat zon. In Friesland kan het kwik stijgen tot 18 graden, de hoogste temperatuur van de dag. In Limburg stijgt het kwik tot 15 graden. 's Avonds trekt er vanuit het oosten regen over het land.

Maandag is het vooral bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt regelmatig een bui. In de rest van het land wil de zon nog weleens doorbreken. In Limburg wordt het 14 graden en in de rest van het land 17 tot 19 graden.

Dinsdag breekt de zon af en toe nog door en in het binnenland valt af en toe een bui. Het kwik stijgt naar 18 tot 19 graden.

Woensdag begint zonnig, maar later op de dag trekt er regen over het land. Het wordt ongeveer 17 graden.

Donderdag, de eerste dag van oktober, is vooral bewolkt en er kan regelmatig regen vallen. Het waait harder dan eerder in de week en het wordt niet warmer dan 16 graden.

Vrijdag komt het kwik waarschijnlijk ook niet boven de 16 graden uit. Gedurende de dag wordt de kans groter dat er meer regen vanuit het westen over het land trekt. Mogelijk trekt er warme lucht over Groot-Brittannië. De kans dat die warme lucht ook Nederland bereikt is klein.

