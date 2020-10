Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag in het Brabantse Rijsbergen ingereden op bezoekers van een plaatselijk café. De man is na het incident doorgereden, meldt de politie. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, een van hen is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde rond 5.30 uur. Volgens de politie verliet de man boos de horecazaak aan de Sint Bavostraat. Vervolgens stapte hij in een voertuig en reed in de richting van een aantal mensen die voor het café stonden.

De politie is nog op zoek naar de bestuurder van de auto. De man reed mogelijk in een donkere stationwagen, die waarschijnlijk op meerdere plekken schade heeft. Volgens getuigen is de verdachte in de richting van Zundert gereden.