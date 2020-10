Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zaterdag 38 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus, wat ruim het dubbele is van een dag eerder. Vrijdag werden er nog zestien sterfgevallen gemeld. Ook zijn er 2.713 positieve coronatests bij gekomen en zijn 29 mensen in het ziekenhuis opgenomen.

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen van zaterdag is het hoogste sinds 15 mei. Het aantal dat donderdag en vrijdag werd gemeld (16) was het hoogste sinds 30 mei.

Van de grote steden heeft Amsterdam opnieuw de meeste nieuwe besmettingen (335). Daarna volgen Den Haag (197), Rotterdam (164) en Utrecht (83).

Het totale aantal nieuwe besmettingen is net iets lager dan vrijdag, toen voor de derde dag op rij het dagrecord van nieuwe besmettingen werd gebroken. Woensdag werd een nieuw dagrecord gezet met 2.357 positieve tests, donderdag werd dat record gebroken met 2.552 positieve tests en vrijdag met 2.782.

Niet al deze coronapatiënten zijn in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Soms worden de gegevens pas later doorgegeven. Ook ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat er 36 nieuwe sterfgevallen zijn gemeld. Dit klopte niet en is verbeterd naar 38.