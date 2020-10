Het verdachte pakketje dat in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Amsterdamse wijk Osdorp is gevonden, blijkt een explosief te zijn, meldt de politie. Het explosief werd aangetroffen nabij de plek waar in dezelfde nacht een man is neergeschoten.

Rond 4.15 uur kreeg de politie de melding dat er schoten waren gehoord op de Osdorper Ban. Daar troffen agenten een gewonde man aan. Hij werd vervolgens met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

In de buurt van de man werd een verdacht pakket aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief afgevoerd.

Eerder deze week werd een winkelpand aan de Osdorper Ban beschoten. Of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben, kan de politie nog niet zeggen. De recherche onderzoekt de zaak.