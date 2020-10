Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag neergeschoten in de Amsterdamse wijk Osdorp. Op dezelfde locatie is ook een verdacht pakketje gevonden, meldt de politie op Twitter.

Hoe ernstig de verwondingen van de man zijn, is niet bekend. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is momenteel ter plaatse om het pakketje te onderzoeken, meldt Het Parool.

De Osdorper Ban is vanwege het incident afgezet. Maandag werd nog een winkel in die straat beschoten.