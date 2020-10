De zaterdag begint bewolkt met hier en daar een bui, maar ook met ruimte voor de zon. In de loop van de dag gaat het steeds vaker regenen en in de avond zijn er in het hele land buien.

Het wordt ongeveer 15 graden en aan de zuidwestkust blijft het hard waaien.

Pas op zondagmiddag trekt de regen weg uit het land en loopt de temperatuur op naar een graad of 16.

Na het weekend blijft het vrij regenachtig en zal de zon zich slechts sporadisch laten zien.

