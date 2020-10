In Hoek van Holland is tussen 20.00 en 21.00 uur een gemiddelde windsnelheid van 9 Beaufort gemeten. Daarmee is de eerste herfststorm van 2020 een feit, melden Weerplaza en Weeronline. De storm, die de naam Odette heeft gekregen, is de eerste herfststorm sinds 2017.

In Hoek van Holland is zelfs kort windkracht 10 gemeten met een pieksnelheid van 114 kilometer per uur, oftewel een zware storm.

De eerste herfststorm is dit jaar eerder dan normaal, gemiddeld wordt die pas half oktober gemeld. De vorige keer dat Nederland een herfststorm kreeg te verduren was op 29 oktober 2017. Het stormde toen precies tijdens het ingaan van de wintertijd.

Odette is niet de eerste storm dit jaar, in augustus trok zomerstorm Francis over het land. In februari werden we geteisterd door vier winterstormen, waarvan Ciara de meeste schade heeft veroorzaakt.

Odette zorgt voor overlast in Zeeland

Vooral in Zeeland zorgt Odetta voor overlast. Zo zijn diverse kermissen stilgelegd, zo meldt PZC.

De ferry over de Westerschelde tussen Vlissingen en Breskens is uit de vaart genomen. Er rijden bussen door de Westerscheldetunnel.

Op diezelfde Westerschelde is een ter hoogte van De Griete een duwboot in de problemen gekomen. Het schip kwam uit de haven van Antwerpen. De KNRM en een sleepbedrijf zijn met meerdere schepen te hulp geschoten om mensen van het schip te halen.

Odette houdt in het zuidwesten van het land nog enkele uren aan.