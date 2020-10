Het weekend begint met zware windstoten in het zuidwesten. In de rest van het land blijft het droog. Zaterdag en zondag ziet het weerbeeld er wisselvallig uit, met zon, wolken en buien die elkaar afwisselen.

Het KNMI heeft voor vrijdagavond, vanwege zware windstoten, voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland code geel afgegeven. Die gebieden krijgen te maken met windstoten tot wel 100 kilometer per uur. In het noordoosten blijft het vrijdag wel droog, meldt Weerplaza.

Zaterdag zullen zon, wolken en buien elkaar afwisselen. De wind neemt wel af. De middagtemperatuur ligt in het hele land rond de 15 graden.

In de nacht van zaterdag op zondag valt er veel regen. In de loop van de dag trekt deze geleidelijk weg, maar in de provincie Limburg kan het nog lang blijven regenen. In het noorden wordt het later op de dag zonnig. De temperatuur komt zondag uit tussen de 14 en 18 graden.

Na het weekend blijft het vrij regenachtig en zal de zon zich slechts sporadisch laten zien.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd boven aan de voorpagina.