Het KNMI heeft vanwege zware windstoten code geel afgegeven voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Het zuidelijk kustgebied krijgt vrijdagavond te maken met zware windstoten tot 100 kilometer per uur.

Het gaat vooral in Zeeland flink waaien, vertelt Marco Verhoef van Weerplaza. Daar komen volgens de meteoroloog windstoten van boven de 80 kilometer per uur voor, net als in de westelijke helft van Zuid-Holland.

Aan zee kunnen windstoten van 100 kilometer per uur voorkomen. De wind komt uit de noordwestelijke richting. In de rest van het land blijft het rustiger. Daar worden geen zware windstoten verwacht en blijft het in de avond ook droger dan in Zeeland en Zuid-Holland.

In het zuidwesten van het land kan lokaal in twaalf tot achttien uur tijd tientallen millimeters regen vallen. Het is de verwachting dat het totaal tot en met zondag uitkomt op zo'n 50 millimeter regen, vijf keer meer dan in bijvoorbeeld het noorden.

Kleine kans op een storm

De kans dat Nederland te maken krijgt met de eerste storm van de herfst, is volgens Verhoef klein. "Als het gaat stormen, zal dat op zee zijn en waarschijnlijk niet op het land. En als het wel gebeurt, dan gaat het om het westelijkste deel van Zeeland."

In de nacht van vrijdag op zaterdag neemt de kracht van de wind in Zuid-Holland af, terwijl voor Zeeland tot en met zaterdagmiddag code geel geldt.