Na twee jaar aan tussentijdse zittingen begint maandag de langverwachte inhoudelijke behandeling in de zaak tegen Jos B. Hij wordt vervolgd voor het misbruiken en doden van de elfjarige Nicky Verstappen in augustus 1998. Vijf vragen (en antwoorden) zodat je de zitting goed kunt volgen.

Wat is er die bewuste zomer gebeurd?

De toen elfjarige Nicky Verstappen ging in de zomer van 1998 op zomerkamp op de Brunssummerheide. Het was de tweede keer dat hij meeging. Op zaterdag 9 augustus kwam de groep aan en op zondag zijn de hele dag spelletjes gespeeld. De kinderen gingen om 22.00 uur naar bed, sommige begeleiders blijven nog uren wakker om het programma van de volgende dag door te nemen.

De volgende dag bleek dat Nicky was verdwenen uit de tent waar hij met vier andere jongens sliep. Een van deze kinderen herinnerde zich nog dat hij Nicky om 5.30 uur heeft gesproken toen hij was opgestaan om naar de wc te gaan. Maar van Nicky was daarna geen spoor meer te bekennen.

De volgende dag rond 21.00 uur is het lichaam van het kind gevonden, blootsvoets met alleen zijn Ajax-pyjamabroek aan. Het onderzoek naar zijn overlijden begint, maar levert niet veel op. De doodsoorzaak kan niet met zekerheid worden vastgesteld, maar er wordt rekening mee gehouden dat hij gesmoord is. Ook zijn er sporen die wijzen op seksueel misbruik, maar ook dit kan niet met zekerheid worden gezegd.

Waarom is pas na al die jaren een verdachte voor de rechter gebracht?

In de jaren sinds de dood van het kind zijn meerdere verdachten in beeld geweest. Onder hen waren de kampleider en een man die brieven had achtergelaten bij het monument voor Nicky, waarin hij zei dat hij betrokken was. Deze man bleek later psychisch in de war.

Twee jaar geleden is een groot DNA-verwantschapsonderzoek gestart als ultieme poging te achterhalen wiens DNA-sporen op Nicky zijn gevonden. Daarnaast zijn nog eens ongeveer 1.500 mannen geselecteerd voor een 'standaard' DNA-onderzoek omdat zij bijvoorbeeld ten tijde van het misdrijf in de buurt woonden. Jos B. was er daar een van.

Tweemaal gingen agenten langs de woning van B., maar hij was al vertrokken naar het buitenland. Toen zijn familie hem opgaf als vermist kon de politie DNA uit zijn woning halen en dit laten testen: het bleek een match.

137 Profiel Jos B., verdachte in zaak-Nicky Verstappen

Waar wordt B. precies voor vervolgd?

B. wordt vervolgd voor vrijheidsberoving, seksueel misbruik en gekwalificeerde doodslag. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de man Nicky heeft meegenomen en hem heeft gedood om het misbruik te verhullen. Voor gekwalificeerde doodslag kan de maximale straf worden geëist, namelijk levenslang.

Hoe zullen de zittingsdagen verlopen?

In totaal zijn zeven zittingsdagen gereserveerd die om 9.30 uur beginnen in Maastricht. Op 28 en 29 september wordt het dossier besproken en zal het OM een 3D-presentatie laten zien. Op 5 oktober volgt eventuele uitloop en het horen van een deskundige.

Het rapport van het Pieter Baan Centrum (PBC) wordt 7 oktober behandeld, net als de persoonlijke omstandigheden van B. én het spreekrecht van de nabestaanden van Nicky.

Het OM zal op 8 oktober in het requisitoir met de strafeis komen. Vier dagen later, op 12 oktober, zal B.'s advocaat Gerald Roethof zijn pleidooi houden. De laatste dag van het proces vindt op 16 oktober plaats met op die dag het repliek en dupliek. Repliek is de reactie van het OM en dupliek is de reactie van Roethof.

En wanneer wordt uitspraak gedaan?

Dat wordt doorgaans op de laatste zittingsdag bekendgemaakt. In dergelijke grote zaken duurt het vaak een maand voordat de rechtbank het vonnis zal uitspreken.