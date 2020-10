Politie- en boabonden zijn verbijsterd over de keuze van de gemeente Tilburg om honderden Willem II-supporters donderdagavond de Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC te laten kijken op een plein nabij het voetbalstadion. Ook een woordvoerder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg betreurt de gang van zaken: "Het is wrang, omdat 1 kilometer verderop zorgmedewerkers er alles aan doen om coronapatiënten beter te maken."

Bij de wedstrijd in het Koning Willem II Stadion in Tilburg in de derde voorronde van de Europa League mochten vanwege het coronavirus geen fans aanwezig zijn.

De gemeente had toestemming gegeven voor een bijeenkomst van duizend mensen op een plein bij bioscoop Euroscoop, omdat zij verwachtte dat er donderdagavond gefeest zou gaan worden in de stad en daar met de vergunning op wilde anticiperen.

Volgens burgemeester Theo Weterings ging het om een "bewuste keuze". "Als je het niet toestaat, loop je het risico dat supporters zich op verschillende plekken in de stad manifesteren. Door ze op een plein samen naar de wedstrijd te laten kijken, valt het allemaal beter te controleren en te handhaven", zei hij.

Voorzitter politievakbond: 'Handhaven was niet te doen'

Voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP stelt dat handhaven juist niet te doen was op het plein, waar honderden supporters zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Fans stonden dicht op elkaar, schreeuwden en zongen. Ook gooiden enkele supporters met vuurwerk.

Dan had de politie volgens Van de Kamp liever gezien dat supporters op eigen houtje de stad in trokken. "Als kleinere groepen bij elkaar komen, dan kunnen politiemensen makkelijker boetes geven."

Bovendien was de gemeente dan consequent geweest, vindt hij. "Bestuurders hebben nu keuzes gemaakt, die niet uit te leggen zijn aan politiemensen en aan de samenleving", aldus Van de Kamp.

68 Willem II-supporters negeren coronaregels bij evenement in Tilburg

'Er was één oplossing: het plein snel ontruimen'

Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond (NBB), vindt het merkwaardig dat de gemeente toestemming heeft gegeven voor een voetbalkijkavond op het plein. "Je weet dat als het gaat vollopen, afstand houden niet meer gaat. Ook handhaven lukt niet meer." Volgens hem was er uiteindelijk maar één oplossing: "Het plein snel ontruimen."

Dat laatste is volgens burgemeester Weterings niet gebeurd vanwege de mogelijke effecten die ingrijpen door de ME met zich meegebracht zou hebben. "We laten de verantwoordelijkheid bij de mensen. De supporters hebben hun eigen gezondheid in gevaar gebracht en die van de mensen om hen heen."

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg betreurt het dat die regels niet zijn nageleefd door de Willem II-fans, terwijl het ziekenhuis al een toename van het aantal coronapatiënten ziet en er "alle reden is voor alertheid en waakzaamheid".

'Hartstikke zonde als we moeten terugschakelen'

Jean-Luc Murk, arts-microbioloog van het Tilburgse ziekenhuis, zegt "heel erg verdrietig" te zijn geworden van de massale bijeenkomst van de Willem II-supporters. "Ik maak me er veel zorgen over. Ik zie het als een uiting van iets dat heel breed leeft in de maatschappij: mensen zijn er klaar mee", doelt hij op het steeds meer negeren van de coronaregels.

"Hier in het ziekenhuis is het (in het voorjaar, red.) ongelooflijk druk geweest met patiënten die er toen niks aan konden doen. Maar nu weten we beter", aldus Murk.

"Door met z'n allen de regels na te leven kunnen we verdere verspreiding van het virus voorkomen. Tegelijk begrijp ik ook dat mensen er klaar mee zijn, ik zou er heel veel voor over hebben om terug te gaan naar het verleden. Maar dat is niet de realiteit. Op deze manier gaat het fout."

Ook minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) heeft inmiddels op de gang van zaken gereageerd. "Ik vind het heel zorgelijk wat daar gebeurde", zei de bewindsvrouw voor aanvang van de ministerraad. "Ik hoop echt dat de mensen zich aan de afspraken houden, want het zou gewoon hartstikke zonde zijn als we moeten terugschakelen."