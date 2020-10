De wrakstukken van de bij Aruba neergestorte Defensie-helikopter zijn aangekomen in Nederland, meldt het ministerie van Defensie vrijdag. Bij het ongeval in juli kwamen twee bemanningsleden om het leven.

De wrakstukken van de NH90-helikopter zijn per schip naar Nederland vervoerd. Defensie meldt dat de delen donderdagavond via de weg naar Vliegbasis Gilze-Rijen zijn gebracht.

Het vliegtoestel werd begin deze maand geborgen, nadat het op 19 juli neerstortte in zee. In de helikopter zaten vier bemanningsleden. De 34-jarige piloot Christine Martens en de 33-jarige coördinator Erwin Warnies overleefden het ongeval niet. De twee anderen raakten gewond.

Op dit moment is niet duidelijk waar de crash door is veroorzaakt. Het toestel zou betrouwbaar zijn geweest en zou goed hebben gefunctioneerd. De zwarte doos is intact gebleven bij het ongeval en geborgen.

De toedracht van het ongeval wordt op de vliegbasis verder onderzocht door de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de oorzaak.