De vrijdag begint overwegend zonnig met hier en daar een bui. In de loop van de avond neemt de wind in het zuidwesten toe en is er in Zeeland en Zuid-Holland kans op zware windstoten van 100 kilometer per uur.

In het zuiden en langs de kust is de kans op een bui overdag het grootst. Het wordt rond de 15 graden.

Zaterdag wisselen buien en zon elkaar opnieuw af en wordt het ongeveer 16 graden.

