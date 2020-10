De Tilburgse burgemeester Theo Weterings staat achter de keuze van de gemeente om honderden Willem II-supporters de Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC donderdagavond op een plein te laten kijken, zo laat hij weten aan Omroep Brabant.

Op beelden is te zien dat supporters zich niet aan de coronamaatregelen hielden: ze stonden dicht op elkaar, schreeuwden en zongen. Ook werd er door enkele supporters met vuurwerk gegooid.

De gemeente had toestemming gegeven voor een bijeenkomst van duizend mensen, zodat supporters op een groot scherm naar het duel van Willem II in de derde voorronde van de Europa League konden kijken.

"Als je het niet toestaat, loop je het risico dat supporters zich op verschillende plekken in de stad manifesteren", aldus Weterings. "Door ze op een plein samen naar de wedstrijd te laten kijken, valt het allemaal beter te controleren en te handhaven. Het was een bewuste keuze."

Burgemeester Weterings noemt het verder een "waardeloze avond". De Tilburgers verloren met 0-4 van de Schotse club Rangers FC en zijn daardoor uitgeschakeld in Europa.

Over de handhaving van de coronaregels wil de burgemeester nog geen conclusies trekken. "Met de kennis van nu en de informatie die we nog krijgen van de politie, zullen we volgende week zeker terugkijken, evalueren en onze lessen trekken", zegt Weterings tegen Omroep Brabant.

Gemeente wilde voorkomen dat feestjes 'onder de radar' plaatsvinden

De gemeente Tilburg verwachtte dat er donderdagavond gefeest zou gaan worden en wilde daar met de vergunning op anticiperen. "Het is voor het eerst in vijftien jaar dat Willem II weer op dit niveau speelt, daar hoort een feest bij", aldus een woordvoerder van de gemeente Tilburg.

De vergunning was verleend om te voorkomen dat er illegale feesten georganiseerd zouden worden. "Alle mensen hebben vooraf hun gegevens moeten opgeven bij de organisatie. In het ergste geval zou dat kunnen helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bij mensen thuis heb je daar geen zicht op."

Supporters die zich niet aan de afspraken houden, kunnen ook achteraf een boete krijgen. "We weten wie daar zijn en we houden het in de gaten. Als we zien dat mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze mogelijk later alsnog een boete verwachten", aldus de gemeente.