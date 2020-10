Een groot aantal Willem II-supporters was donderdagavond aan het feesten op een plein in Tilburg. In video's op sociale media is te zien dat zij dicht op elkaar stonden, dansten en zongen. Een woordvoerder van de gemeente zei tegen NU.nl dat er een vergunning was afgegeven voor een bijeenkomst van duizend mensen en dat er geen reden was om in te grijpen.

Supporters keken op een plein bij bioscoop Euroscoop via een groot scherm naar de wedstrijd Willem II-Rangers FC in de derde voorronde van de Europa League. De Tilburgers verloren donderdagavond met 0-4 van de Schotse club.

Het is onduidelijk hoeveel supporters in totaal op het evenement zijn afgekomen. Op beelden is te zien dat er werd gedanst, geschreeuwd en gezongen. Ondanks waarschuwingen van de organisatie trokken de supporters zich weinig aan van de coronamaatregelen.

De woordvoerder stelde dat de verantwoordelijkheid voor het naleven van die regels in eerste instantie bij de bezoekers ligt. "Daarnaast is ook de organisatie daarvoor verantwoordelijk."

Omroep Brabant meldde rond 22.30 uur dat er sprake zou zijn van een confrontatie tussen de mobiele eenheid (ME) en supporters, maar de gemeente ontkent dat. "Er was met vuurwerk gegooid en hierover ontstond verwarring."

Rond 23.00 uur verlieten de eerste supporters het evenemententerrein.

Gemeente wil voorkomen dat feestjes 'onder de radar' plaatsvinden

De gemeente Tilburg verwachtte dat er donderdagavond gefeest zou gaan worden en wilde daar met de vergunning op anticiperen. "Het is voor het eerst in vijftien jaar dat Willem II weer op dit niveau speelt, daar hoort een feest bij."

De vergunning was verleend om te voorkomen dat er illegale feesten georganiseerd zouden worden. "Alle mensen hebben vooraf hun gegevens moeten opgeven bij de organisatie. In het ergste geval zou dat kunnen helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bij mensen thuis heb je daar geen zicht op."

Supporters die zich niet aan de afspraken houden, kunnen ook achteraf een boete krijgen. "We weten wie daar zijn en we houden het in de gaten. Als we zien dat mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze mogelijk later alsnog een boete verwachten", aldus de gemeente.

Rutte ergerde zich eerder nog aan schreeuwende supporters

Eerder deze week ergerde premier Mark Rutte zich nog flink aan juichende voetbalsupporters tijdens Eredivisie-wedstrijden. "Gewoon je bek houden als je er zit, naar die wedstrijd kijken en niet schreeuwen", reageerde hij voor de camera van RTL Nieuws.

Later kwam hij terug op die uitspraak, die hij onfatsoenlijk noemde. Wel bleef hij bij de boodschap dat hij niet kon begrijpen dat supporters zich niet aan de coronaregels houden. "Het is heel dom, want zo krijgen we het virus niet onder controle."