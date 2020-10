Het kabinet wil dat mensen die de coronaregels overtreden geen strafblad krijgen. De justitiële aantekening van personen die al een boete hebben gekregen, zal worden geschrapt. Ook wordt het boetebedrag verlaagd, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van NOS.

Het kabinet neemt daar vrijdag in de ministerraad een besluit over.

Het is nog niet duidelijk naar welk bedrag de boete van 390 euro zal worden verlaagd. Ook is nog niet besloten of de reeds uitgedeelde boetes gecompenseerd zullen worden.

Het kabinet stond onder druk om de straf voor de niet-naleving van de coronaregels te versoepelen. Het was partijen in de Tweede Kamer al langer een doorn in het oog dat mensen voor relatief lichte vergrijpen met een strafblad opgezadeld werden.

Zo'n justitiële aantekening kan grote gevolgen hebben. Zo kunnen mensen er bijvoorbeeld bij het solliciteren last van hebben.

Kabinet denkt aan boete onder de 100 euro

Het kabinet wil nu met de Tweede Kamer bekijken wat een passende straf is voor onder meer de overtreding van de anderhalvemeterregel. Zo wordt er gedacht aan een geldboete van onder de 100 euro, omdat iemand pas een justitiële aantekening kan krijgen bij een boete boven de 100 euro.

De partij DENK pleitte er het eerst voor om iets te doen aan de justitiële aantekening, maar kreeg de Kamer en het kabinet niet achter zich. Na de commotie rond de overtreding van de coronaregels door minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus, nam de druk toe.

Dat kwam vooral doordat Grapperhaus ermee leek weg te komen: hij kreeg aanvankelijk geen straf opgelegd. Vorige week maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend de minister alsnog tot de orde te roepen en ook hem te beboeten. Zijn strafblad zal ook komen te vervallen.