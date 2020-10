Ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) willen de maximale celstraf voor doodslag verhogen van 15 naar 25 jaar, zo bleek donderdag uit hun wetsvoorstel. Op NUjij ontstond verwarring over wat nu de maximale straf voor gekwalificeerde doodslag is. Een overzicht van een aantal levensdelicten.

Moord: dertig jaar cel of levenslang

Moord is een van de ernstigste delicten die het Wetboek van Strafrecht kent. Tegelijkertijd is moord een van de delicten die het moeilijkst zijn te bewijzen. Zo moet aangetoond worden dat iemand volgens een van tevoren bedacht plan heeft gehandeld en dat de dader in kwestie tijd genoeg heeft gehad om zich te bedenken. De maximale straf is dan ook levenslang óf een tijdelijke celstraf tot dertig jaar.

De rechtszaken tegen Willem Holleeder en tramschutter Gökmen T. zijn bekende zaken waarin moord bewezen is geacht.

Gekwalificeerde doodslag: dertig jaar cel of levenslang

Gekwalificeerde doodslag betekent dat de dader een persoon heeft omgebracht om een ander strafbaar feit te verhullen. Het kan bijvoorbeeld om afpersing of verkrachting gaan. Ook voor dit misdrijf kan levenslang of een tijdelijke celstraf van dertig jaar cel worden opgelegd.

Bekende zaken waarin gekwalificeerde doodslag bewezen is geacht, zijn de zaken tegen Michael P. en Hüseyin A., die Milica van Doorn heeft verkracht en gedood.

Doodslag: vijftien jaar cel (maar dat verandert mogelijk)

Doodslag houdt in dat de dader een persoon met opzet heeft gedood, maar dat niet gepland heeft. Dit is het geval als bijvoorbeeld een echtpaar ruzie krijgt, de echtgenoot in een vlaag van razernij zijn vrouw aanvalt en haar - met opzet - om het leven brengt. Het gaat dan doorgaans niet om moord, omdat de man niet vooraf had bedacht wat hij wilde doen.

De rechtszaak tegen Bekir E. is een bekende zaak waarin doodslag wel, maar moord niet bewezen is geacht. In 2018 rende E. de zestienjarige Humeyra achterna en schoot hij haar vervolgens dood. De rechtbank denkt dat hij dit in een vlaag van razernij deed en legde hem veertien jaar celstraf op.

Dood door schuld: vier jaar cel

Als iemand overlijdt door het nalatig handelen van iemand anders, maar er geen opzet in het spel is, dan kan sprake zijn van dood door schuld. Een gevangenisstraf van twee jaar kan dan worden opgelegd. Maar als iemand aantoonbaar zeer roekeloos heeft gehandeld, kan de celstraf oplopen tot vier jaar.

Een rechtszaak waarin dood door schuld bewezen is geacht, is de zaak tegen een 22-jarige Amsterdammer die tijdens het opnemen van een videoclip per ongeluk een leeftijdsgenoot doodschoot. Hij dronk en gebruikte drugs, maar ging er duidelijk niet van uit dat het wapen zou afgaan. Zo had hij het pistool een aantal keren tegen zijn eigen hoofd gezet, voordat hij per ongeluk een leeftijdsgenoot doodde.