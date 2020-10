Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag acht jaar celstraf geëist tegen Peter P. voor het doden van zijn echtgenote Durdana de Bruijn (54) op hun zeilboot voor de kust van Colombia in 2015. De man zegt dat overvallers het hebben gedaan, maar dit scenario kan volgens de officier van justitie niet kloppen.

"Het verhaal van de verdachte zit vol met onaannemelijke elementen", zo vertelde de officier van justitie tijdens zijn requisitoir. Hij vindt dan ook dat de verklaring van P. (65) buiten beschouwing moet worden gelaten.

Zo wijst de officier van justitie erop dat het raar is dat meerdere mannen de boot hebben betreden met het doel een overval te plegen, maar dat ze geen wapen meenamen. Ook zijn op de boot geen sporen van onbekende personen aangetroffen.

Advocaat Bob Vink wijst erop dat de Colombiaanse autoriteiten steken hebben laten vallen in het onderzoek. Zo kwamen een explosievenkenner en een persoon die zich specialiseerde in rijbewijzen aan boord voor onderzoek, terwijl ze geen forensische ervaring hadden.

Eerder bleek al dat een verklaring is opgenomen zonder dat hier een tolk bij aanwezig was en dat een bijtwond op de hand van de verdachte niet goed is gefotografeerd. Later kon niet meer onderzocht worden of deze afkomstig was van De Bruijn of van een van de mogelijke overvallers.

Het echtpaar was al jaren op wereldreis met hun boot de Lazy Duck. Ze waren in september 2015 voor anker gegaan voor het eiland Isla Grande.

Op die bewuste 19 september 2015 heeft het stel spelletjes gespeeld en wat drankjes gedronken. "Durdana ging eten maken - avocado's - en ik ging naar de wc. Plots hoorde ik haar schreeuwen", zo zei P. eerder op de dag bij de rechtbank.

OM denkt dat vrouw is omgebracht tijdens ruzie

Volgens de verdachte hebben meerdere mannen hem in de wc vastgehouden en hem verwond. Hij zou met een stalen buis geslagen zijn, maar onderzoek naar het letsel wijst uit dat dat niet waarschijnlijk is.

Ook is er een polo met bloed van het slachtoffer én sporen van P. gevonden. Het OM denkt dat de man zichzelf heeft verwond om zijn verhaal aannemelijker te maken. Mogelijk is er een ruzie voorafgegaan aan de dood van De Bruijn, zo denkt het OM.

Omdat de man geen strafblad heeft en zelf ook is getroffen door het verlies van zijn vrouw, komt de strafeis op acht jaar uit.