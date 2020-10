Oud-lid van de Hofstadgroep en veroordeeld terrorist Samir A. heeft volgens het Openbaar Ministerie zeker twaalf vrouwen helpen ontsnappen uit IS-kampen in Syrië. De man zou in totaal veertien vrouwen hebben ondersteund waarvan er zeker twaalf op de nationale sanctielijst terrorisme staan.

A. ontkent niet de vrouwen financieel te hebben ondersteund, maar ziet dit zelf als noodhulp. Zijn advocaat Tamara Buruma stipt donderdag in de rechtbank van Rotterdam aan dat voor de vrouwen de enige manier om te ontkomen aan IS, hulp van smokkelaars is.

De Nederlandse overheid heeft laten weten geen vrouwen en hun kinderen op te halen uit de gevangenkampen in Syrië. Het liefst zien ze dat de mensen daar berecht worden.

A. zelf zegt de vrouwen alleen van levensgeld te hebben voorzien. "De grote bedragen gingen naar de smokkelaars", aldus de verdachte.

Tegoeden van vrouwen waren bevroren

De officier van justitie zegt dat de vrouwen op de sanctielijst staan, of stonden, omdat ze betrokken zouden bij terroristische activiteiten. Daarom zijn ook hun tegoeden bevroren en is de financiële ondersteuning van A. te typeren als financiering van terrorisme.

"Samir A. speelde een cruciale rol bij de ontsnappingen", aldus het OM. "Hij maakt deel uit van een internationaal netwerk van smokkelaars en door zijn handelen blijven deze vrouwen buiten het zicht van overheden en kunnen zij ongezien terugkeren naar hun land van herkomst of zich vrij bewegen in Syrië en kunnen ze zich weer aansluiten bij IS."

Volgens het OM zijn een deel van de vrouwen naar Idlib getrokken waar zich nog veel IS-strijders bevinden. Daarnaast is geen enkele vrouw teruggekeerd naar Nederland, dus van noodhulp "als geschetst door de verdediging is geen sprake."

Man vertelde in 2019 al over financiële hulp

Buruma vertelde de rechtbank dat haar cliënt in maart 2019 al enkele interviews heeft gegeven waarin hij toegeeft geld in te zamelen om de vrouwen en kinderen in de kampen hulp te bieden. De advocaat zegt destijds vrijwillig contact te hebben opgenomen met het OM, om dit onder de aandacht te brengen.

A. was een van de leiders van de zogenoemde Hofstadgroep, waarvan leden in 2006 werden veroordeeld voor het voorbereiden van aanslagen op politici en het kantoor van geheime dienst AIVD. De man werd veroordeeld tot negen jaar cel en kwam in 2013 voorlopig vrij.

De rechtbank, die zei op de hoogte te zijn van de schrijnende situatie in de kampen en van een "principiële zaak" sprak, besloot wel dat A. blijft vastzitten tot de volgende zitting op 15 december.