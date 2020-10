Peter P., de man die wordt vervolgd voor het doden van zijn echtgenote Durdana de Bruijn op hun zeilboot voor de kust van Colombia, heeft donderdag in de rechtbank in Utrecht herhaald dat hijzelf niet schuldig is. Volgens de man zijn op die bewuste 19 september 2015 overvallers aan boord gekomen die hem verwondden en zijn vrouw ombrachten.

Het echtpaar was sinds mei 2012 op wereldreis met hun 12 meter lange zeilboot, de Lazy Duck. In september 2015 zijn P. en De Bruijn voor anker gegaan bij Isla Grande.

Op 19 september 2015 is het echtpaar gaan zwemmen, waarna ze zijn teruggekeerd naar de zeilboot. De Bruijn trok een droge bikini aan en een paar uur lang heeft ze met haar man spelletjes gespeeld en wat drankjes gedronken.

"Durdana ging eten maken, avocado's, en ik ging naar de wc. Plots hoorde ik haar schreeuwen", zo zegt P. bij de rechtbank. Hij vertelt hoe meerdere mannen hem in de wc vasthouden en verwonden. "Ze wilden geld en computers", aldus de man.

Hij heeft naar eigen zeggen nog geprobeerd om De Bruijn te reanimeren toen hij haar vond in de kajuit. Het duurde lang voordat hulp ingeroepen kon worden als gevolg van falende apparatuur en miscommunicatie.

"Ik heb eeuwig spijt dat ik het woord 'piraten' heb gebruikt tegenover de Colombiaanse hulpdiensten", zo zegt P. nu, die ermee geconfronteerd werd dat er geen piraterij voorkomt in de wateren waarin hij verbleef. "Ik wist het woord voor moordenaars niet meer."

Bijtwond kon niet meer worden onderzocht

Twee scenario's zijn onderzocht: dat er een overval was door overvallers, wat door P. is verklaard, en dat P. zelf verantwoordelijk is. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de verdachte zijn vrouw heeft verwurgd na een ruzie.

De verdachte hekelde meerdere keren het gebrekkige handelen van de Colombiaanse autoriteiten. Zo bleek een verklaring te zijn opgenomen zonder dat hier een tolk bij aanwezig was en is een bijtwond op de hand van de man niet goed gefotografeerd. Later kon niet meer onderzocht worden of deze afkomstig was van De Bruijn of van een van de overvallers.

Nederland heeft verzocht de vervolging over te nemen, waar Colombia mee akkoord is gegaan.