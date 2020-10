Donderdag begint de dag overwegend droog, maar al snel neemt het aantal buien toe. Er staat een forse wind en het wordt 15 tot 18 graden.

Donderdagochtend is het droog met zonnige perioden. In de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de middag en avond zijn er regenachtige perioden.

In de middag loopt de temperatuur uiteen van 16 graden in de kustgebieden tot 19 graden in het oosten en zuidoosten. Er staat een overwegend matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig tot krachtig.

In de eerste helft van de middag neemt de wind een tijd lang toe. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind dan hard. In het noordwestelijk kustgebied is er dan ook kans op zware windstoten van ongeveer 70 kilometer per uur.

Vrijdag vallen er enkele buien, vooral aan zee. Af en toe breekt de zon door en het wordt maximaal 15 graden. Het wisselvallige en vrij koele weer zet door. In de avond komen zware windstoten voor in Zeeland en Zuid-Holland. Voor die provincies geldt dan code geel.

