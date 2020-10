Twee teamchefs bij de Landelijke Eenheid van de politie zijn overgeplaatst na een intern onderzoek naar de zelfdoding van agent Mike Versteege in december, meldt de politie woensdag in een persbericht. Versteege klaagde herhaaldelijk over pestgedrag bij zijn leidinggevenden.

Agenten zouden onzorgvuldig gehandeld hebben, blijkt volgens de politie uit het interne onderzoek van het Bureau Veiligheid en Integriteit. Ook zijn er fouten gemaakt.

De 31-jarige Versteege werkte als digitaal expert bij de Landelijke Eenheid en moest technische oplossingen voor opsporingsproblemen zoeken, schrijft NRC. De agent klaagde herhaaldelijk over pestgedrag op de werkvloer. Drie dagen voor Kerst maakte hij een einde aan zijn leven.

"Mike is niet met de zorgvuldigheid behandeld die hij mocht verwachten en dat betreur ik", zegt politiechef van de Landelijke Eenheid Jannine van den Berg in de persverklaring. Zij noemt zijn dood "in- en intriest". Zijn overlijden zou binnen de politie een "enorme schok" teweeg hebben gebracht.

'Geen causale relatie vastgesteld'

De gemaakte fouten hebben te maken met "gebrekkige communicatie tussen leidinggevenden rond een overplaatsing van Mike", schrijft de politie. "Hierdoor wist Mike niet goed waar hij aan toe was." Ook zouden toezeggingen van zijn leidinggevenden niet nagekomen zijn en bevatte het besluit om hem over te plaatsen "feitelijke onjuistheden".

De politie benadrukt dat er op basis van het onderzoek geen uitspraak gedaan kan worden "over de relatie tussen de gemaakte fouten en de zelfmoord van Versteege".

Eenheid geplaagd door affaires

De Landelijke Eenheid is binnen de Nationale Politie belast met de bestrijding van zware criminaliteit en zaken zoals terrorisme en internationale informatievergaring. Momenteel spelen er meerdere affaires.

Zo zou er op grote schaal sprake zijn van ongewenst gedrag, machtsmisbruik, pesterijen en discriminatie onder agenten die belast zijn met geheime en internationale informatievergaring, bleek eerder deze maand uit een rapport van adviesbureau KPMG. Dit onderzoek werd ingesteld na berichtgeving van Argos en NRC.

"Ik denk dat je gerust kunt stellen dat dit onderzoek (naar de dood van Versteege, red.) laat zien dat we niet voldoende aandacht hebben voor de individuele medewerker", aldus Van den Berg. "Dit blijkt ook uit het KPMG-rapport over de Dienst Landelijke Informatieorganisatie dat onlangs is verschenen. Dat moet veranderen."

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).