Natuurlijke vijanden helpen om de overlast van de eikenprocessierups beheersbaar te houden. Onderzoekers hebben vastgesteld dat de inzet van onder meer vogels en insecten in het Drentse dorp Wapserveen hebben geleid tot een afname van het aantal eikenprocessierupsen. Dat schrijft Nature Today woensdag.

De onderzoekers experimenteren al vier jaar met de inzet van natuurlijke vijanden van de processierups in Wapserveen. De natuurlijke vijanden worden aangetrokken door het plaatsen van onder meer vogelnest-, vleermuis- en insectenkasten en het planten van bloemen in de berm.

De getroffen maatregelen leidden voor het derde jaar op rij tot een afname van het aantal nesten van de eikenprocessierups op de proeflocatie. In de 64 bomen op de proeflocatie werd gemiddeld 1,7 nest per boom geteld. In bomen op nabijgelegen controlelocaties troffen de onderzoekers in sommige bomen meer dan twintig nesten aan.

Niet alleen werden meer nesten op de controlelocaties geteld, ook waren deze nesten groter. Bij een aantal locaties werden naar schatting meer dan twaalfduizend rupsen per boom geteld. Op de bomen waar de natuurlijke vijanden actief waren ongeveer vijfduizend.

Van de vogels bleek vooral de mees de rups veel te eten. Op de proeflocaties werden daarnaast veel insecten waargenomen, waaronder lieveheersbeestjes, vlinders, kevers en verschillende soorten vliegen.

De onderzoekers benadrukken dat de inzet van de natuurlijke vijanden ervoor zorgt dat de eikenprocessierupsenpopulatie beheersbaar blijft, maar dat de natuurlijke vijanden niet kunnen zorgen voor bestrijding van de rups.