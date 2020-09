Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag negen jaar cel geëist tegen Shehzad H. voor het laten ontvoeren van zijn inmiddels zesjarige dochter Insiya naar India in 2016. De man bevindt zich samen met het meisje in India en liet zich ook niet vertegenwoordigen door een advocaat.

Tegen zijn neef Imran S., die eveneens niet aanwezig was en zich ook niet liet vertegenwoordigen door een advocaat, werd vier jaar cel geëist. Hij wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als een van de uitvoerders van de ontvoering.

De mannen worden bij verstek vervolgd. Volgens de officier van justitie hebben de mannen niks van zich laten horen. Eerder verzoek tot uitlevering van de verdachten aan respectievelijk Irak, waar S. vastzat, en India werd geweigerd.

Het destijds tweejarige meisje werd op 29 september 2016 met veel geweld weggenomen uit het huis van haar oma in Amsterdam. In 2019 oordeelde de rechtbank dat zes personen in opdracht van H. en tegen betaling het meisje hebben weggenomen. Zij kregen straffen tot ruim vier jaar opgelegd. Vijf van hen zijn in hoger beroep gegaan.

Volgens het OM blijkt uit aangetroffen documenten hoe geraffineerd het plan was om Insiya te ontvoeren en was er ook een begroting opgesteld om in de kosten te voorzien.

"Hij moest en zou Insiya hebben", aldus de officier van justitie over H. die in de ogen van het OM voor eigen rechter heeft gespeeld. "Ongevoelig voor de gevolgen voor zijn dochtertje en die voor zijn stiefdochter en haar andere familieleden."

Moeder heeft dochter al vier jaar niet gezien

Insiya is uiteindelijk overgevlogen naar India en verblijft daar nog steeds. Haar moeder vertelde emotioneel op de zitting haar dochter al vier jaar niet te hebben gezien. "De grote vraag blijft of ik haar ooit terug ga zien", aldus de vrouw die zegt dat alle rechtsmiddelen inmiddels op zijn.

De vrouw vecht al jaren voor haar recht om Insiya te zien en is al verschillende malen in het gelijk gesteld. In maart van dit jaar oordeelde het gerechtshof in Amsterdam dat H. definitief geen gezag meer over het kind heeft.

Tegen alle afspraken in weigert H. zijn dochter in staat te stellen contact te hebben met haar moeder via Skype. De moeder van het meisje hoopt dat de Nederlandse regering zich meer gaat inspannen om Insiya naar Nederland te halen.

De rechtbank doet op 12 oktober uitspraak.