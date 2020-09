In de eerste helft van het jaar heeft de politie ongeveer 50 procent meer drugslaboratoria ontdekt dan in andere jaren. De politie dankt de stijging aan het kraken van de versleutelde communicatiedienst EncroChat, waardoor rechercheurs maandenlang live konden meekijken.

In de eerste helft van het jaar werden in totaal 65 productielocaties van synthetische drugs ontdekt, blijkt uit de halfjaarlijkse ERISSP-cijfers. In andere jaren lag dat aantal rond de veertig.

In zestien van de opgerolde drugslabs werd crystal meth geproduceerd. De meeste drugslabs werden gevonden in de provincies Drenthe, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland.

De politie ontdekte bovendien meer drugsopslaglocaties (48) dan een jaar eerder. De stijging was hierbij het grootst in Noord- en Zuid-Holland.

Het aantal ontdekte dumplocaties (75) bleef in de eerste helft van dit jaar onveranderd in vergelijking met 2019. Het is wel een forse daling ten opzichte van 2018, toen ruim 151 dumplocaties werden ontdekt.

De politie vermoedt dat criminelen tegenwoordig anders met hun afval omgaan. Veel afval dat in vaten en opslagcontainers wordt opgeslagen, blijft achter op verlaten productielocaties. Ook zijn er mogelijk meer directe dumpingen in de bodem en in waterputten.

Kraken EncroChat belangrijkste oorzaak stijging

Het lukte de politie eerder dit jaar om de versleutelde communicatiedienst EncroChat te kraken. Dat programma werd door criminelen veel gebruikt om berichten uit te wisselen. In juli meldde de Nederlandse politie dat het "grootste rechercheonderzoek ooit" al tot tientallen aanhoudingen had geleid.

"Meestal is het aantal ontdekte labs door toeval, melding en onderzoeken ieder jaar hetzelfde. We konden nu veel succesvolle interventies doen, omdat we konden meelezen met berichten van criminelen op de EncroChat-server", aldus politiechef Max Daniel.