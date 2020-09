Bij een woning aan de Ringweg in Zaandam heeft dinsdagavond voor de tweede keer in acht dagen tijd een explosie plaatsgevonden. De twee gebeurtenissen komen bovendien erg overeen. De politie vindt dat "opvallend", zegt een woordvoerder woensdag.

Buurtbewoners meldden in gesprek met NH Nieuws dat rond 23.15 uur een harde knal te horen was bij het huis. Vervolgens roken zij een sterke benzinelucht. Acht dagen eerder was ook al een benzinelucht te ruiken na de explosie bij de woning.

Ondanks de overeenkomsten houdt de politie op dit moment nog alle opties open. Het onderzoek naar de gebeurtenis is woensdagochtend nog in volle gang.

Bij beide explosies raakte niemand gewond. Door de ontploffing van dinsdagavond raakten de voordeur en ramen van de woning en het glas in de deuren van de naastgelegen woning beschadigd.

Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden.