Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 26-jarige man uit Eindhoven voor het verkrachten van tien meisjes en vrouwen. De verkrachtingen verliepen zeer gewelddadig en de officier van justitie zei dan ook dat de "gruwelijkheid ongekend is".

Het OM sprak over schokkende feiten. Zo zou Jonathan M. de slachtoffers hebben mishandeld en zouden sommige verkrachtingen urenlang hebben geduurd.

Hij filmde alles met zijn telefoon en na afloop dreigde hij de door hem gemaakte beelden te verspreiden als de meisjes of vrouwen praatten over de verkrachting. Tegen een van de slachtoffers zei M. dat hij haar "dood moest maken".

"Hij vraagt zelfs of ze nog afscheid wil nemen van iemand", zo vertelt de officier van justitie. "Maar als ze zegt dat ze haar vader wil bellen mag dat toch weer niet. Nadat hij zijn handen om haar keel legt en de druk opvoert, denkt ze dat ze zal sterven. Maar dan stopt hij weer en begint het misbruik opnieuw."

De slachtoffers werden op straat benaderd of online. Op de telefoon van de man zijn de beelden teruggevonden. Het was duidelijk hoe de doodsbange slachtoffers "geen schijn van kans hadden", aldus het OM.

'Hij neemt geen enkele verantwoordelijkheid'

Gezien de ernst van de strafbare feiten en het grote aantal slachtoffers is het OM op een flinke strafeis uitgekomen. "De manier waarop hij over zijn slachtoffers praat is ronduit walgelijk. Verdachte neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daden."

M. is in 2012 ook veroordeeld voor een verkrachting. Toen zoende hij na het uitgaan met een meisje in een natuurgebied, waarna "er iets in hem knapte". Hij gooide haar op de grond, sloeg haar en verkrachtte haar.

"Ik weet dat ik dit probleem heb. Het is wel vaker voorgekomen. Ik heb wel vaker mensen geslagen omdat er dan iets knapt in mijn hoofd", zo zei M. hierover.

Gedragsdeskundigen hebben bevonden dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft.