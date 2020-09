Bij een woning in Zaandam heeft dinsdagavond een ontploffing plaatsgevonden, meldt NH Nieuws. Het is de tweede explosie in acht dagen tijd in de omgeving van de woning.

NH Nieuws meldt dat buurtbewoners dinsdag rond 23.15 uur een harde knal hoorden bij de woning aan de Ringweg in Zaandam. Vervolgens zou er een sterke benzinelucht te ruiken zijn geweest.

Het is nog onduidelijk hoeveel schade er aan de woning is. Er is niemand gewond geraakt. De politie is een onderzoek gestart. Een getuige zegt tegen NH Nieuws dat er een voorwerp in beslag is genomen.

Acht dagen geleden vond in de omgeving van de woning ook al een explosie plaats. Ook toen was er een benzinelucht te ruiken. Er werd een onderzoek gestart, maar er werd nog niemand aangehouden.

Het is nog niet duidelijk of het om exact dezelfde woning gaat en of er een verband tussen de twee ontploffingen is.