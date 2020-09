Woensdag start met zonnige perioden, maar vervolgens neemt de bewolking vanuit het westen toe. In de loop van de dag kan er ook een bui vallen: eerst in het westen en later in de rest van het land. Er staat een stevige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind en het wordt 19 tot lokaal 25 graden.

Overdag zijn er vooral landinwaarts perioden met zon, maar er trekt vanuit het westen af en toe ook bewolking over. In de loop van de middag en avond vallen er enkele buien: eerst in het westen, maar later ook in andere delen van het land.

In de middag lopen de temperaturen uiteen van 19 graden in de kustgebieden tot lokaal nog 25 graden in het oosten en zuidoosten.

Er staat een stevige wind. Aan zee en op het IJsselmeer kan er een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten staan.

Donderdag zet het wisselvalligere weer zich door en krijgen we te maken met vrij koel weer.

