Ridouan T. heeft in een verklaring aan EenVandaag laten weten meerdere dagen te zijn gemarteld na zijn aanhouding in Dubai in december 2019. Zijn advocaat Inez Weski had eerder al naar buiten gebracht dat haar cliënt was mishandeld en eist een onderzoek.

Het is voor het eerst sinds zijn arrestatie dat T. iets van zich laat horen. Hij gaat niet in op de verdenking dat hij bij meerdere liquidaties en pogingen daartoe betrokken is.

Ter ondersteuning van zijn verhaal heeft T. via zijn advocaat Weski foto's aan EenVandaag verstrekt. Ze zijn gemaakt door een arts van het Nederlands Forensisch Instituut. Hierop zijn duidelijke verwondingen te zien. Weski sprak daar tijdens de behandeling van het Marengo-proces al over. Zo noemde ze de mogelijke afdruk van een laars op zijn gezicht.

T. werd op 16 december 2019 in Dubai aangehouden en werd kort daarop met een vliegtuig overgebracht naar Nederland. T. zegt tegen EenVandaag zeker 72 uur te zijn mishandeld. Zo kreeg hij naar eigen zeggen elektroshocks toegediend en een pistool tegen zijn hoofd gedrukt.

Toen T. in Nederland was aangekomen en de verwondingen waren geconstateerd, stelde het Openbaar Ministerie (OM) voor een forensisch arts het letsel te laten vastleggen. Ook is een deskundigenrapport opgesteld.

OM eerder verbaasd over naar buiten brengen van details

Het OM wil niet ingaan op het verhaal van T., maar verwijst naar een eerdere reactie van Weski. Zij liet in maart aan de rechtbank weten dat haar cliënt was gemarteld. De officieren van justitie zeiden destijds het opvallend te vinden dat de advocaat hiermee naar buiten kwam, omdat zij tot dan toe "op dringend verzoek van Weski" geen mededelingen over het bij T. geconstateerde letsel hadden gedaan.

Onlangs kreeg Weski vanwege de privacy van haar cliënt toestemming om een deel van het Marengo-proces achter gesloten deuren te voeren. Dat ging over de opsporing, aanhouding en overbrenging van T.

Weski laat in een reactie aan NU.nl weten dat de verspreiding van de foto "met name gaat over het feit dat continu onware gegevens in dit proces worden verspreid, die vervolgens een eigen leven gaan leiden in media", aldus de advocaat. "Zoals dus een gefotoshopte foto van cliënt", verwijzend naar een foto die in een uitzending van Nieuwsuur is getoond.

Nederland heeft geen rol gespeeld bij de martelingen en T. heeft zelf ook verklaard dat hij na de overdracht vanuit Dubai goed is behandeld.

Volgens Weski is er sprake geweest van een onrechtmatige en verkapte uitlevering van haar cliënt.