De rechtbank van Drenthe heeft dinsdag de veertigjarige Paul den B. veroordeeld tot zeven jaar cel, voor doodslag op zijn driejarige zoontje. De jongen werd vorig jaar in december in het Noord-Willemskanaal gevonden bij de plaats Ubbena en overleed twee weken later aan de gevolgen. De rechter meent dat Den B. te weinig deed om zijn zoontje te redden. Ook moet de man zijn ex-partner een schadevergoeding van 21.500 euro betalen.

Ook wordt de man gestraft voor het feit dat hij zijn kind aan wettig gezag had onttrokken. Zo was hij op de avond van het incident niet bereikbaar doordat hij zijn telefoon had uitgeschakeld. Ook heeft hij meerdere keren zijn ex-partner belaagd, door haar ongewenst berichten te hebben gestuurd via de omschrijving van bankoverschrijvingen voor alimentatiegelden.

Paul den B. zegt dat er op 19 december 2019 sprake was van een noodlottig ongeval. Volgens de vader is het kind uitgegleden toen hij stond te plassen. De rechtbank rekent het de vader echter streng aan dat hij zijn kind naar een donkere, steile helling langs het water heeft gebracht en hem niet vasthield.

Toen het kind in het water viel riep de man niet om hulp, sprong hij niet in het water om de peuter te redden en zou hij zich opmerkelijk hebben gedragen toen hij de alarmcentrale belde. Hulpdiensten redden het kind uit het water en hebben hem gereanimeerd. Op 31 december kwam de jongen te overlijden. Door het handelen van Den B. heeft hij de moeder van het kind onherstelbaar leed aangedaan, wat hem zwaar wordt aangerekend.

Na de dood van de peuter zijn Den B.'s gesprekken afgeluisterd en daaruit blijkt dat hij "meer bezig is met het stichten van een nieuw gezin met zijn nieuwe vriendin dan met het verdriet over het overlijden van zijn zoon of een schuldgevoel over zijn eigen handelen".