De politie heeft een groot team van zo'n twintig rechercheurs op het onderzoek naar een verkrachting van een twintigjarige vrouw in Rotterdam gezet. Dat meldt de politie dinsdag. De hardloopster werd op maandag 7 september, toen het nog licht was buiten, door twee mannen in de bosjes gedwongen en misbruikt.

De twee getinte mannen hebben de vrouw vastgebonden en zijn er na het misdrijf vandoor gegaan. Het slachtoffer heeft een vriendin kunnen bellen, die hierop de politie heeft ingeschakeld.

"Agenten gingen direct naar haar toe en vonden haar, nabij de hoek van de Groene Kruisweg en Pendrechtseweg. Terwijl een aantal agenten zich over de vrouw ontfermden werd de omgeving uitgekamd en zijn forensische onderzoekers met een speurhond op zoek gegaan naar sporen", aldus de politie.

De politie laat weten dat het team van rechercheurs de hulp van het publiek goed kan gebruiken. "In het Zuiderpark zijn er zeker rond dat tijdstip vaak veel mensen. Fietsers, bromfietsers, hardlopers, mensen die hun hond uitlaten of onderweg zijn van werk naar huis." Getuigen worden opgeroepen zich te melden, specifiek is de politie op zoek naar een man die zich over het slachtoffer heeft ontfermd na het misdrijf.