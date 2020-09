Verkeer moet dinsdagochtend rekening houden met dichte mist in een groot deel van Nederland, met uitzondering van het zuidoosten. Op sommige plekken is het zicht minder dan 40 meter, waarschuwt de ANWB.

Het KNMI heeft vanwege mistbanken tot 10.00 uur code geel afgegeven voor negen provincies. Alleen in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is het zicht voldoende.

In de loop van de ochtend lossen de nevel en mist op. De rest van de dag is het warm en zonnig. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden.

Langs de noordkust wordt het maximaal 20 graden. In het zuidoosten kan het lokaal 25 graden worden. Er staat een zwakke wind uit verschillende richtingen. Later op de dag draait de wind geleidelijk naar het westen tot zuidwesten.

Koeler weer vanaf woensdag

Vanaf woensdag vindt er een overgang naar wisselvallig en koeler weer plaats. Woensdag trekken er soms wolkenvelden over het land, maar de rest van de tijd zijn er nog zonnige perioden. De temperatuur loopt waarschijnlijk voorlopig voor het laatst op tot ruim boven de 20 graden.

In het westen wordt het gemiddeld 20 of 21 graden, in het oosten kan de temperatuur soms nog oplopen tot 25 graden. Later op dag kan het regenen in het westen.

