Een 37-jarige Duitser krijgt een hogere straf voor het mishandelen van zijn destijds achtjarige zoon, zo oordeelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden maandag. De man moet een gevangenisstraf van vier jaar en zes maanden uitzitten voor onder meer het opsluiten van het kind in een kist op een camping in Winterswijk.

Campinggasten zagen hoe het kind stiekem eten probeerde te stelen en trokken aan de bel.

Het slachtoffer bleek ondervoed en stelselmatig te zijn mishandeld. Toen hij eenmaal in het ziekenhuis werd opgenomen, kwam hij binnen de kortste tijd kilo's aan. Niet alleen heeft hij een groeiachterstand, ook is er gebrek aan spierweefsel vanwege onvoldoende beweging.

Het kind werd met regelmaat met tiewraps vastgebonden aan bijvoorbeeld een kinderstoel. Ook is hij zo lang opgesloten in de kist dat hij in zijn eigen ontlasting kwam te liggen. Tijdens zittingen is besproken dat de vader en de moeder berichten naar elkaar stuurden waarin ze straffen bespraken. Zo zou "de stinkerd geen eten krijgen" omdat hij zich had bevuild.

De moeder van het kind is ook verdachte in de zaak, maar zit momenteel nog vast in Duitsland voor de mishandeling van een van haar andere kinderen. In eerste aanleg kreeg de man drie jaar cel, maar het gerechtshof vindt dat hiermee geen recht wordt gedaan aan de ernst van de feiten.