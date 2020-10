Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de rechtbank een 43-jarige vrouw veroordeelt voor medeplichtigheid aan de viervoudige moord in Enschede in 2018. De vrouw heeft bemiddeld bij het leveren van de wapens aan de drie hoofdverdachten en heeft volgens de officier van justitie kennis gehad van de criminele activiteiten van de verdachten.

"De vrouw wist dat de 33-jarige verdachte gestrest was, dat hij schulden had. Zij had er rekening mee moeten houden dat de automatische wapens gebruikt zouden worden bij een schietpartij", aldus het OM maandag.

Tegen de vrouw is dan ook acht jaar cel geëist. Niet alleen is ze op zoek gegaan naar de wapens, ook heeft het trio na de schietpartij tassen vol kleding bij haar achtergelaten. Volgens het OM zaten hier sporen op.

Tegen een vader en zoon uit Sint Willebrord is dertig maanden cel geëist voor het leveren van de wapens. Voor hen acht het OM de medeplichtigheid aan de moord niet bewezen.

De slachtoffers, Maijkel Akfidan (27), Artur Sargsyan (34), Tuan Nguyen (43) en Max Klaassen (62), zijn met meerdere kogels van dichtbij omgebracht. "Ze zijn afgemaakt. Afgemaakt als beesten", zo zei de officier van justitie vrijdag over de schietpartij. Er is driemaal levenslang geëist tegen vader Camil A. (59) en zijn zoons Dejan (33) en Denis (32).

Het motief is onduidelijk gebleven. Maar het OM houdt er rekening mee dat de mannen een conflict over drugs hadden met Sargsyan, de voormalige eigenaar van de growshop. De andere slachtoffers waren vermoedelijk getuigen en zijn mogelijk daarom om het leven gebracht.