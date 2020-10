De 21-jarige Ismail El B. is maandag aangehouden vanwege verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 mei in Amsterdam. De 29-jarige Omar Essalih kwam daarbij om het leven.

De schietpartij vond plaats op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan in het Amsterdamse stadsdeel Oost.

Vorige week maakte de politie de identiteit van El B. bekend in Opsporing Verzocht. Daar werd verteld dat hij mogelijk naar Marbella in Spanje of naar Marokko was gevlucht. Of hij in Spanje, Marokko of in Amsterdam is aangehouden, kan de politie "in het belang van het onderzoek" niet zeggen.

Het slachtoffer stond in het criminele circuit bekend als 'Centjes' en was een bekende van de politie. Hij wist al een tijd dat hij gevaar liep.

"Ismail El B. kende het slachtoffer en we weten dat hij die nacht in de buurt van de Panamalaan is geweest. Op camerabeelden uit die buurt is te zien dat hij kort na de fatale schoten achter op een scooter springt", meldde een politiewoordvoerder in het programma.

"We weten dat dit El B. is, omdat hij een paar minuten later tijdens een politiecontrole zijn identiteitsbewijs heeft laten zien aan mijn collega's. Op dat moment hadden we nog geen reden om aan te nemen dat hij iets met de dood van Omar Essalih te maken had."

Eerder zijn al twee andere verdachten in het onderzoek aangehouden.