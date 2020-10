Hulpdiensten moeten steeds vaker in actie komen in verband met een steekpartij. Dit jaar werd er al bijna 750 keer gealarmeerd voor een steekincident, waarmee 2020 afstevent op een bedenkelijk record.

In de eerste acht maanden van dit jaar werd 744 keer een melding via P2000 verzonden in verband met een steekpartij. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 572, een stijging van ruim 30 procent.

Dat blijkt uit een analyse van het aantal P2000-meldingen met betrekking tot steekincidenten door Alarmeringen.nl.

Voor heel 2019 kwam de teller uit op 949, waardoor 2020 verhoudingsgewijs op een nieuw record lijkt af te stevenen. Er zijn slechts twee provincies waar het aantal gemelde steekincidenten is gedaald (Limburg en Noord-Holland).

In Utrecht en Flevoland zorgwekkende stijging

In alle andere provincies is sprake van een stijging. De provincies Utrecht en Flevoland steken er met kop en schouders bovenuit. Hier steeg het aantal met respectievelijk 700 en 600 procent.

Van de grote steden gaan Rotterdam, Den Haag en Amsterdam aan kop, waarbij de hoofdstad een forse daling laat zien. Nagenoeg alle andere grote steden laten een flinke stijging van het aantal steekincidenten zien.

Aantal steekincidenten tegen boa's neemt toe

Richard Gerrits van vakbond BOA ACP meldde maandagochtend op NPO Radio 1 dat boa's de afgelopen twee weken met grote regelmaat met steekwapens zijn belaagd in het openbaar vervoer, op stations en in recreatiegebieden. Hij kan nog geen concrete aantallen noemen.

"De excessen tegen mensen die controles uitvoeren worden steeds heftiger", aldus Gerrits. "Het lijkt wel alsof de politie en handhaving het gezicht van corona zijn geworden en alle onvrede die mensen op dit moment hebben."