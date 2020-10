Een Nederlandse die in Zuid-Frankrijk op vakantie was, heeft knokkelkoorts opgelopen door een steek van een Aziatische tijgermug. Het is volgens het platform Stop invasieve exoten voor het eerst dat een Nederlander in Europa de ziekte heeft gekregen.

Knokkelkoorts of dengue wordt overgedragen door de uit Azië afkomstige tijgermug. De dieren zitten bijvoorbeeld op autobanden en belanden via de import veelvuldig in Zuid-Europese landen.

Volgens het platform moet de Nederlandse overheid Nederlandse reizigers waarschuwen voor de kans op een besmetting in Zuid-Europa. Ook zou meer voorlichting over preventieve maatregelen gegeven moeten worden.

De Nederlandse toeriste liep de besmetting op in La Croix-Valmer, een plaats vlak bij Saint-Tropez. De vrouw vertoonde sinds 2 augustus ziekteverschijnselen. Na haar vakantie is ze onderzocht en kreeg ze de diagnose.

Een infectie kan leiden tot onder meer koorts, hoofdpijn en pijn in spieren en gewrichten. Knokkelkoorts kan dodelijk zijn.