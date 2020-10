Vanwege een lek van hexaangas op het industrieterrein Chemelot in Geleen is maandagochtend een deel van de A76 afgesloten en het treinverkeer in de omgeving stilgelegd, laat de brandweer aan NU.nl weten. Het lek is inmiddels gedicht en het gas is niet buiten het terrein terechtgekomen, aldus de woordvoerder.

Hulpdiensten rukten rond 9.30 uur massaal uit na een melding over een lek op het industrieterrein.

De snelweg A76 is ter hoogte van Beek en Sittard afgesloten. Het treinverkeer tussen Sittard en Maastricht is tot 12.00 uur uit voorzorg stilgelegd.

"Volgens de eerste metingen is het gas niet buiten het terrein gekomen", zegt de woordvoerder van de brandweer.

Hexaangas is explosief en brandbaar, laat de woordvoerder weten. Er is geen brand uitgebroken en niemand is gewond geraakt.

De veiligheidsregio heeft alarmniveau grip 1 afgekondigd. Er wordt hard gewerkt om te voorkomen dat het gas zich verder verspreidt.